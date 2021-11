Resmi Menikah, Suami Velove Vexia Seorang Pengusaha Asal Aceh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Velove Vexia akhirnya menikah dengan pria idamannya.

Pria yang beruntung yang menikahi Velove Vexia ternyata bukan dari kalangan artis.

Melainkan seorang perusahaan asal Aceh.

Melalui wawancara ekslusif dengan Bazaar Indonesia, Velove ternyata telah resmi menikah pada 11 November 2021 lalu.

Pernikahan aktris berusia 31 tahun itu, digelar tertutup dan intimate di Plaza Suite, Grand Hyatt Jakarta.

Mantan kekasih Raffi Ahmad ini menyebut pernikahannya seharusnya digelar pada tahun 2020 lalu.

Namun karena kondisi pandemi, ia menundanya hingga akhirnya digelar pada November 2021.

