Info mobil terkini, spesifikasi dan harga OTR Daihatsu All New Xenia 1.3 MT ADS.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - All New xenia diluncurkan dengan membawa slogan baru, yakni "The Next Level"

Kali ini, All New Xenia hadir dengan bebagai pilihan varian, salah satunya adalah All New Xenia 1.3 R MT ADS.

Berikut ini spesifikasi Daihatsu All New Xenia 1.3 R MT ADS.

Menurut Afrizal Ade Febriansyah, Supervisor Tunas Daihatsu Hajimena, All New Xenia kini tampil lebih elegan dan futuristik.

Bahkan, Daihatsu mengklaim mobil ini sebagai MPV paling inovatif, multifungsi, dan nyaman untuk keluarga Indonesia.

"All New Xenia hadir jauh berbeda dengan edisi sebelumnya," ungkap Afrizal.

"Untuk tipe 1.3 MT ADS, mengusung konsep Astra Daihatsu Styling" imbuhnya.

ADS sendiri merupakan desain khusus yang dipasang Daihatsu terhadap sejumlah produk tertentu,".

Sisi ekterior All New Xenia 1.3 MT ADS menghadirkan desain bodi kit dengan garis merah khas desain ADS.

Pada bagian panel lampu dan penerangan, All New Xenia dibalut LED pada bagian depan hingga belakang.