Ilustrasi. Drakor When Flowers Bloom I Think of the Moon, Berikut Biodata Idol KPop

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata idol KPop dalam Drama Korea When Flowers Bloom I Think of the Moon yang akan tayang di saluran KBS.

When Flowers Bloom I Think of the Moon merupakan drama kerajaan yang menggaet aktor dan aktris hits Korea Selatan, yakni Hyeri Girls Day dan Yoo Seung Ho.

Disutradarai oleh Hwang In Hyun, drama tersebut bercerita terkait ketatnya larangan minuman keras di era Joseon.

Namun, saat akan menindak orang-orang yang melanggar aturan itu, petugasnya bertemu dengan putri bangsawan yang dililit hutang bernama Kang Ro Seo.

Kang Ro Seo bertugas menyeduh anggur untuk dijual demi menghidupi keluarganya.

Baca juga: Drakor When Flowers Bloom I Think of the Moon, Berikut Biodata Love Line

Dari sanalah konflik antar keduanya terjadi.

Dalam Drama Korea When Flowers Bloom I Think of the Moon terdapat idol KPop kenamaan Korea Selatan yang terlibat.

1. Hyeri Girls Day

Lee Hye Ri atau dikenal dengan Hyeri Girls Day lahir di Korea Selatan pada 9 Juni 1994, saat ini berusia 27 tahun.

Lee Hye Ri adalah penyanyi dan anggota girl grup Dream Tea Entertainment "Girls Day".

Baca juga: Drakor When Flowers Bloom I Think of the Moon, Berikut Biodata Second Lead