Info Mobil Bekas Daihatsu Xenia Facelift, Simak Harga Terkini Mulai Keluaran Tahun 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak berikut ini adalah info mobil bekas Daihatsu Xenia Facelift.

Tak dipungkiri minat masyarakat terhadap mobil Daihatsu Xenia Facelift masih tergolong baik.

Namun, mahalnya harga mobil baru membuat banyak orang memilih untuk membeli mobil secara bekas.

Karena itu banyak yang mencari tahu berapa harga mobil bekas Daihatsu Xenia Facelift.

Sebagaimana diketahui, Daihatsu Xenia mempunyai dua tipe mesin, semuanya menggunakan empat silinder.

Mobil ini memiliki mesin 1.000 cc dengan tenaga 62 dk dan 1.300 cc bertenaga 92 dk.

Mobil Xenia menjadi pilihan favorit masyarakat lantaran dapat menampung penumpang dan barang cukup banyak.

Berikut daftar harga mobil bekas Daihatsu Xenia Facelift tahun 2018 dikutip dari GridOto.com:

1. All New 1.3 X A/T Facelift Rp 140 juta

2. All New 1.3 X M/T Facelift Rp 150 juta