Ilustrasi - Mobil Bekas Daihatsu Xenia Facelift. Info Mobil Daihatsu, Harga Mobil Bekas Daihatsu Xenia Facelift All Series Terkini.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Mobil Diahatsu Xenia menjadi mobil jenis minibus yang laris manis di pasaran tanah air sejak diluncurkan.

Mobil ini menjadi pesaing utama untuk mobil pada kelas yang sama yakni Toyota Avanza.

Pada tahun 2021, Daihatsu kembali melakukan beberapa perubahan pada mobil Daihatsu Xenia Facelift terbarunya.

Selain unit baru, Daihatsu Xenia Facelift bekas pun cukup banyak yang mencari.

Sebagaimana diketahui, Daihatsu Xenia mempunyai dua tipe mesin, semuanya menggunakan empat silinder.

Baca juga: Info Mobil Terkini, Berikut Tampilan Terbaru All New Xenia The Next Level

Mobil ini memiliki mesin 1.000 cc dengan tenaga 62 dk dan 1.300 cc bertenaga 92 dk.

Mobil Xenia menjadi pilihan favorit masyarakat lantaran dapat menampung penumpang dan barang cukup banyak.

Berikut daftar harga mobil bekas Daihatsu Xenia Facelift tahun 2018 dikutip dari GridOto.com:

1. All New 1.3 X A/T Facelift Rp 140 juta

2. All New 1.3 X M/T Facelift Rp 150 juta