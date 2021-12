Sebut Celine Evangelista Sebagai Perempuan Kuat, Dirly Idol: Dia Itu Hebat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Dirly Idol tidak banyak bicara saat ditanya perceraian Celine Evangelista dan Stefan William.

Dirly Idol dan Celine Evangelista pernah menjadi pasangan suami dan istri.

Dirly Idol mengatakan, meski sudah bercerai, hubungannya dengan Celine Evangelista tetap baik.

"Masih baik sama dia (Celine Evangelista)," kata Dirly Idol disela Gala Premiere film KNK: Santa Claus dari Jakarta? di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021).

Menurut Dirly Idol, mantan istrinya adalah wanita kuat dalam menghadapi perceraiannya dengan Stefan William.

"Dia (Celine Evangelista) itu hebat dan kuat menghadapi apapun," kata penyanyi jebolan Indonesian Idol itu.

Pria bernama lengkap Dearly Dave Sompie itu mendukung langkah apapun yang diputuskan Celine Evangelista, termasuk cerai dari Stefan William.

"Im proud of her," katanya.

"I always pray for her," ujar Dirly Idol.