Denny Sumargo Ungkap Tiga Keinginan Laura Anna yang Tak Tercapai Hingga Ajal Menjemput

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Laura Anna meninggal dunia Rabu (15/12/2021) .

Laura Anna meninggal dunia setelah dua tahun berjuang melawan penyakitya.

Laura Anna mengalami kelumpuhan setelah terlibat kecelakaan dua tahun lalu.

Sebelum meninggal Laura Anna sempat melakukan pod cast bersama Denny Sumargo.

Kepada Denny Sumargo, Laura Anna sempat mengungkap keinginan terakhirnya yang ternyata tak bisa ia gapai hingga ajal menjemputnya.

Laura Anna bahkan sempat membuat pengakuan kepada Denny Sumargo mengenai perasaannya terhadap mantan kekasih, Gaga Muhammad yang kini telah dijebloskan ke penjara.

Denny Sumargo kepada Laura Anna: Kalo Gaga masuk penjara, is that make you happy (apakah itu membuatmu bahagia)? Kalo Gaga kemudian mati atau kenapa-napa, itu bikin lu seneng, enggak?

Laura Anna: Enggak...

Kepergian selebgram Edelenyi Laura Anna yang baru berusia 21 tahun pada Rabu (15/12/2021) menyisakan duka bagi yang mengikutinya 2 tahun belakangan ini.

Perlu waktu 2 tahun bagi seorang Laura untuk menanti keadilan yang selama ini diperjuangkan.