Universitas Lampung Raih Peringkat ke-15 pada UI GreenMetricl Nasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Unila secara konsisten mengambil peran dalam pencapaian dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selasa, 14 Desember 2021, UI GreenMetric World University Rankings Indonesia merilis daftar pemeringkatan perguruan tinggi berkelanjutan di Indonesia tahun 2021 secara virtual dari Kampus UI, Depok, Jakarta.

UI GreenMetric merupakan publikasi tahunan peringkat universitas di Indonesia dan dunia yang dilaksanakan Universitas Indonesia dengan menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Pemeringkatan UI GreenMetric tersebut dirintis dan diinisiasi Universitas Indonesia sejak tahun 2010. Pada tahun 2020, 912 universitas dari 84 negara di seluruh dunia ikut berpartisipasi, dan meningkat menjadi 956 universitas dari 80 negara di dunia tahun 2021.

Pada penganugerahan UI GreenMetric tahun ini, Universitas Lampung meraih peringkat ke-15 nasional dari total jumlah peserta 101 perguruan tinggi dari 80 negara di dunia yang masuk dalam penilaian.

Sebelumnya, pemeringkatan UI GreenMetric pada Desember 2020 menempatkan Universitas Lampung pada peringkat 21 level nasional.

Pemeringkatan UI GreenMetric of World Universities dilandasi tiga indikator dasar yakni Environment, Economic, dan Equity, dengan bobot penilaian meliputi keadaan dan infrastruktur kampus, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, penggunaan air, transportasi, dan pendidikan.

Selain pengembangan infrastruktur berupa pembangunan gedung kuliah dan laboratorium, Universitas Lampung turut memperhatikan lingkungan dengan membangun kampus hijau ramah lingkungan.

Sebagaimana disampaikan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., saat gelar wawancara dengan awak media di ruang kerjanya, Rabu, 15 Desember 2021.

Menurut Prof. Asep, beberapa upaya dilakukan Unila untuk menciptakan kampus hijau ramah lingkungan. Di antaranya membangun fasilitas pengelolaan sampah terpadu, penanaman 10.000 bibit pohon, serta program plasticless dan paperless sebagai upaya management sustainable menuju smart campus.

“Unila juga berupaya memperluas kawasan terbuka hijau berupa pembuatan taman, pengembangan energi dari kotoran sapi, pengelolaan air baku, pengembangan mobil listrik, serta pembangunan kampus dengan konsep green and smart building,” kata Ketua IDI Wilayah Lampung ini.

Sesuai tema yang diusung pada konferensi UI GreenMetric World University Rankings Awards 2021 tahun ini yaitu “Universities, UI GreenMetric, and SDG’s in the Time of Pandemic”, Unila turut menyelenggarakan layanan vaksinasi bagi warga kampus dan masyarakat Lampung melalui metode baru sehingga mampu melayani vaksinasi 750-850 orang per jam.

“Kita optimistis tahun depan masuk 10 besar. Tapi inti sebenarnya bukan pada pemeringkatan. Namun bagaimana Unila bisa mengelola universitas dengan baik melalui pengelolaan indikator tersebut,” ujarnya.(*)