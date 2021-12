Drama Korea Melancholia, Berikut Biodata Pemeran Utamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Melancholia merupakan karya terbaru aktor ternama Lee Do Hyun yang tayang di tvN.

Mengusung genre romantis, Drama Korea Melancholia mengisahkan tentang hubungan seorang guru matematika bernama Ji Yoon So (Im Soo Jung) dengan siswanya yang bernama Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun).

Baek Seung Yoo memiliki nilai dan peringkat terbawah di kelasnya.

Namun, di balik kenakalannya itu Baek Seung Yoo memiliki masa lalu yang kelam.

Berikut biodata pemeran utama Drama Korea Melancholia.

1. Im Soo Jung

Im Soo Jung lahir di Korea Selatan pada 11 Juli 1979 silam.

Setelah menjadi model untuk majalah remaja, ia membuat terobosan aktingnya dalam film horor Kim Jee Woon "A Tale of Two Sisters" (2003), diikuti oleh drama televisi populer "I'm Sorry, I Love You" (2004).

Im Soo Jung memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-33 untuk perannya dalam "All About My Wife".

Ia saat ini berada di bawah naungan agensi King Kong oleh Starship.

