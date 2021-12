Halo Dokter, Apa Itu Penyakit Ebola yang Mematikan dan Cara Pencegahannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut ini akan dijelaskan mengenai apa itu ebola dan cara penyegahannya.

Penyakit ebola merupakan salah satu penyakit mematikan pada mausia dan primata.

Penyakit ini disebabkan oleh virus yang sebagian besar berada di sub-Sahara Afrika.

Seseorang bisa tertular virus ebola (EVD) melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi (primata atau kelelawar).

Dan bisa juga oleh orang sakit atau yang terinfeksi virus ebola.

Virus ebola telah merenggut banyak nyawa selama beberapa tahun terakhir dan masih terus membuat sebagian besar orang di Afrika terperangkap.

Lantas seperti apa penyakit ebola itu dan bagaimana cara pencegahannya?

Simak penjelasan apa itu ebola, gejalanya, hingga cara pencegahan penyakit ebola di bawah ini.

Apa Itu Ebola

Ebola Virus Disease (EVD) atau ebola merupakan virus mematikan yang tengah menyerang Democratic Republic of the Congo (DRC) sejak 2018-2019 dan dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan internasional oleh World Health Organization (WHO).