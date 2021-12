Cabai Rawit Bertahan  Rp 50.000/kg di Pasar Talang Padang Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Cabai rawit di Pasar Talang Padang masih bertahan tinggi yakni Rp 50.000 per kg.



Menurut Panut, salah satu pedagang di pasar tersebut, hanya cabai rawit yang kini harganya tinggi. Sedangkan cabai merah sudah turun jadi Rp 35.000 dari Rp 50.000 per kg.



"Cabai rawit yang masih mahal, kalau cabai merah sekarang Rp 35.000 per kg, sudah turun harganya," terang Panut, Senin (19/12).



Ia mengaku, penuturan cabai merah karena stok barang mulai banyak, khususnya dari luar daerah. Sehingga harga pun turun. Sedangkan cabai rawit masih terbatas.

"Cabai rawit memang sering mahal, tapi sekarang ini memang masih waktunya mahal," ujar Panut.



Sedangkan harga sayuran lainnya yang mengalami penurunan yakni kentang jadi Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kg, labu Rp 3.000 dari Rp 4.000 per kg, seledri Rp 16.000 dari Rp 30.000 per kg, luncang Rp 15.000 dari Rp 17.000 per kg.



Harga sayuran yang naik yakni bawang merah, kini Rp 25.000 dari Rp 23.000 per kg, tomat Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, rampai Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, timun Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, buncis Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg, kol Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg.



Sedangkan harga yang tidak mengalami perubahan dari pekan lalu yakni bawang putih yang tetap Rp 25.000 per kg, wortel Rp 6.000 per kg, terong Rp 5.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, sawi Rp 3.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg.