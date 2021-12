Info Mobil Kia Picanto, Simak Harga Bekasnya Kini Hanya Rp 70 Jutaan

Ilustrasi Kia New Picanto. Berikut info mobil Kia Picanto yang saat ini harga bekasnya dibandrol Rp 70 jutaan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak info mobil Kia Picanto yang saat ini harga bekasnya dibandrol Rp 70 jutaan.

Untuk sekelas mobil Kia Picanto tahun 2011, harga Rp 70 jutaan icukup terjangkau.

Mobil Kia Picanto meluncur pada tahun 2004, namun pada 2011 mobil ini kembali dirilis dengan beberapa perubahan.

Di tahun 2011, mobil Kia Picanto ini mendapatkan facelift desain dan mesin.

Varian mobil Kia Picanto ini masuk dalam jenis mobil hatcback, dan kerap memenangkan juara design.

Berikut deretan harga bekas mobil Kia Picanto dilansir dari GridOto pada Sabtu (18/12/2021).

1. All New A/T 2011 1.100 cc, 66 dk Rp 70 juta

2. All New M/T 2011 1.100 cc, 66 dk Rp 75 juta

3. All New A/T 2012 1.100 cc, 66 dk Rp 80 juta

4. All New M/T 2012 1.100 cc, 66 dk Rp 75 juta

