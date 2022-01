Bilqis Girang Dapat Hadiah Ultah dari Ayu Ting Ting Berupa Full Album BTS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bilqis girang dapat hadiah ultah dari Ayu Ting Ting full album BTS dan koleksi photocard.

Putri pedangdut Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak berulang tahun ke-8 tahun pada 28 Desember 2021 lalu.

Saat itu, Ayu dan Bilqis merayakannya di Bali.

Kini mereka sudah kembali ke rumah Depok.

Ayu Ting Ting memberikan kado spesial untuk ulang tahun sang anak.

"Now this is my gift for you," ujar Ayu di InstaStory, Minggu 2 Januari 2022.

Bilqis membuka penutup mata dan kaget dengan boks besar di depannya.

"Waaah..., ini semuanya?"

Ada full album dari boyband Korea Selatan, BTS.

"Thank you bunda," ujarnya.