Artis Yoriko Angeline Mengaku Belum Punya Pacar, Tak Merasa Kesepian. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Karier artis Yoriko Angeline di dunia akting tengah melaju pesat usai membintangi film Dilan 1990, Dilan 1991, hingga Milea: Suara Dari Dilan.

Pasalnya, beragam judul film hingga web series diterima oleh Yoriko Angeline guna menjaga eksistensinya di dunia akting.

Namun, ditengah kesibukannya di dunia akting, apakah Yoriko Angeline tidak punya waktu untuk menyenangkan diri sendiri dan juga bermain dengan teman-temannya?

"Alhamdulillah, aku sih sejauh ini enjoy banget atas pekerjaan yang aku lakukan. Dan pasti me time ada, aku tipikal gak perlu sendirian atau apa engga untuk me time," kata Yoriko Angeline kepada Wartakotalive, ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Aku capek pulang ke rumah dan bisa mendengarkan lagu sambil istirahat itu udah me time buat aku. ada waktu me time enjoy my self," sambungnya.

Mengenai waktu bersama teman, dara cantik berusia 19 tahun itu menyebut masih bisa main dengan temannya meski sibuk bekerja.

"Untungnya teman aku support semua. Aku sibuk kadang mereka ke loksyut nemenin aku kerja," ucapnya.

Namun, dibalik kesibukannya itu, wanita kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 23 Agustus 2002 tidak bisa mencari pasangan?

"Aku sih skrg santai aja. Lebih yang memilih sampai dapet yang terbaik, engga buru buru sama sekali."

"Karena memang nanti kalau buru buru aku mah cabut ke US, santai aja," jelasnya.

"Karena gak ada target harus punya pacar," tambah wanita bernama lengkap Yoriko Angeline Agus Pebrianto itu.

Karena tidak punya pacar, Yoriko Angeline menegaskan dirinya tidak merasa kesepian dan kekurangan perhatian.

"Fun fact teman aku kebanyakan cowok, jadi gak pernah merasa kehilangan perhatian sama sekali. Memang teman temannya cowok semua," ujar Yoriko Angeline.

Videografer Tribunlampung.co.id / Wahyu Iskandar