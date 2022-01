Pengurus DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia Way Kanan Resmi Dilantik



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC KWRI Kabupaten Way Resmi Dilantik Ketua DPD KWRI Lampung Munzir, di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Way Kanan, Rabu 12 Januari, 2022.

Bupati Way Kanan seusai pelantikan mengaku sangat bahagia bisa hadir di tengah tengah insan pers awak media dan para jurnalis, baik cetak maupun elektronik pada acara tersebut.



"Pelantikan hari ini, tentu membawa misi dan tujuan yang mulia demi terwujudnya kehidupan pers nasional yang merdeka, profesional, bermartabat dan beradab serta terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat dan benar,” kata Raden Adipati Surya.



Dengan dilantiknya pengurus DPC KWRI Way Kanan periode 2021-2024, bupati berharap semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa organisasi kearah yang lebih baik.



Peran pers beserta medianya sangat dibutuhkan guna memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih lagi saat ini media sudah menyajikan berita secara online.



"Untuk itu, insan pers dituntut untuk semakin kreatif dan profesional dalam menyajikan berita, dengan berpegang teguh pada etika jurnalistik, agar para wartawan berada di koridor yang tepat,” kata Dia.

Selanjutnya dalam rangka kerja sama dengan media, Pemda saat ini sedang melakukan pendataan menggunakan pendaftaran secara online.



"Untuk lebih lanjut para media dapat berhubungan dengan dinas Kominfo Way Kanan yang menangani kerjasama ini,” tambah Adipati. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )