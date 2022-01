Postingan Terbaru Ririn Dwi Ariyanti: Jadi Janda Muda, Siap Jaga 3 Anaknya Sendirian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan terbaru Ririn Dwi Ariyanti setelah resmi menyandang status janda setelah cerai dari Aldi Bragi pada 30 Desember 2021. Ririn Dwi Ariyanti kini menjadi orangtua tunggal bagi tiga anak kandungnya.

Meski kini harus sendirian mengasuh tiga anaknya, Ririn Dwi Ariyanti mengaku siap mengarungi kehidupan dan hari-hari barunya sebagai janda.

Ia pun lebih sering mengunggah potret kebersamaan dengan anak-anaknya.

Terbaru, Ririn Dwi Ariyanti mengunggah potretnya berada di pantai bersama tiga anak kandungnya.

Ririn Dwi Ariyanti tampak duduk santai di sebuah ayunan dengan senyum mengembang.

Pemeran Cinta dalam Ada Apa dengan Cinta The Series ini, menyebut akan banyak yang berbeda di kehidupannya.

Baca juga: Sudah Resmi Cerai, Aldi Bragi Ngotot Tak Mau Pergi dari Rumah Ririn Dwi Ariyanti

Berikut postingan lengkapnya:

"Menyambut tahun 2022 ini dengan senyum kebahagiaan bersama mereka. Cinta2nya mami.

Banyak yg akan berbeda di kehidupan kedepan kita, tapi semua akan kita lewatin sama2 dan mami akan selalu ada jagain kalian di barisan paling depan.

I love you with all my heart, always have and always will," tulis aktris kelahiran Malang, 6 November 1985 silam ini.