Roy Kiyoshi Ngaku Punya 200 Boneka, Tepis Tudingan Ikuti Tren Boneka Arwah. 

instagram @roykiyoshi/ Youtube Trans7 Official

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tren spirit doll beberapa waktu belakangan sempat menghebohkan publik. Seorang paranormal Roy Kiyoshi mengaku juga punya koleksi boneka.

Jumlahnya ada 200 buah dan bukan boneka arwah.

"Oh iya, untuk boneka arwah lagi nge-trend, ya aku for your info, aku nggak mengorangkan boneka. Aku cuma koleksi saja," ujar Roy Kiyoshi dikutip TribunStyle.com dari kanal YouTube Populer Seleb, Kamis, 13 Januari 2022.

Pria 34 tahun itu kemudian menjelaskan macam-macam karakter orang yang suka mengoleksi boneka arwah.

"Boneka arwah kan ada koleksi, sensasi, obsesi sama fantasi. Aku termasuk orang yang koleksi," jelas Roy Kiyoshi.

Baca juga: Diisukan Meninggal, Roy Kiyoshi Kini Tempuh Jalur Hukum buat Penyebar Hoaks

Roy membantah jika dirinya mengikuti tren, pasalnya dia mengaku sudah mengoleksi boneka tersebut sejak 2016.

"Kalau koleksi boneka aku udah 200 boneka jalannya udah berapa lama ya aku punya boneka dari 2016 sih," ungkapnya.

Meski memiliki ratusan, boneka, Roy mengaku dirinya tidak pernah sekali pun membawa koleksinya ke luar rumah.

Apalagi sampai memanfaatkan boneka untuk hal lain.

"Aku bukan orang yang membopong ke mal ke bioskop, aku nggak sih. Apalagi menjadi ikon di bisnis aku tuh, nggak," pungkasnya.

Baca juga: Kabar Roy Kiyoshi Meninggal Dunia Dipastikan Hoaks, Akan Saya Proses ke Jalur Hukum