Kuliner Lampung, Bakso Goreng di Bakso Sa-Lam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kuliner bakso terus berkembang di Bandar Lampung dan menawarkan beragam variasi olahan yang kian memanjakan lidah konsumennya.

Satu outlet bakso yang turut menawarkan variasi berbeda adalah Bakso Sa-Lam (Sahabat Lamo).

Bakso Sa-Lam menyajikan beberapa pilihan menu tidak hanya bakso berkuah, namun juga bakso goreng.

Harga yang ditawarkan juga sangat bersahabat.

Seperti Bakso Medium Rp 13 ribu per porsi, Bakso Medium Spesial Rp 16 ribu per porsi, Bakso Premium Rp17 ribu per porsi, Bakso Premium Spesial Rp 20 ribu per porsi, Bakso Goreng Rp15 ribu per porsi, dan Bakso Goreng Spesial Rp 18 ribu per porsi.

Bakso Sa-Lam (Sahabat Lamo).

Owner Bakso Sa-Lam Agus Zulkarnain mengatakan, selain menu bakso kuah dan goreng, ada juga menu mi pangsit dengan aneka pilihan.

Mulai dari harga Rp 12 ribu untuk Mi Pangsit hingga Rp 23 ribu untuk Mi Pangsit Spesial Premium.

"Kami tawarkan diskon hingga 30 persen untuk setiap itemnya yang berlaku hingga akhir bulan Januari 2022," kata Agus saat me-launching outlet Bakso Sa-Lam yang berlokasi di Jalan Endro Suratmin Nomor 3, Sukarame, Bandar Lampung, tak jauh dari kampus UIN Raden Intan Lampung, Sabtu (15/1/2022).

Outlet Bakso Sa-Lam buka pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB setiap harinya.

Memiliki konsep yang tak pasaran, kekinian, dan tentunya instagrammable.