Putri Tanjung Trending di Twitter, Kata-katanya Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putri dari pengusaha Chairul Tanjung, Putri Tanjung trending di Twitter lantaran kutipannya diunggah akun @danaferdianto.

Kutipan tersebut berbunyi "Gimana kita bisa tahu resikonya kalo engga kita ambil? High risk, high return".

Sontak unggahan tersebut Trending Twitter dan dibanjiri komentar warganet sejak Selasa (18/1/2022).

Apalagi Putri Tanjung juga membahas mengenai pernah mengalami kerugian hingga Rp 800 juta dan sempat mengurung diri dikamar selama 2-3 hari.

Warganet memberikan kritik terhadap postingan tersebut yang dianggap tak relevan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang rendah.

Baca juga: Biodata Putri Tanjung, Anak Konglomerat Chairul Tanjung yang Dilamar Sang Kekasih

"Udah bagis ga bunuh diri," tulis akun @ZoneVe******

"Orang miskin rugi 8 juta aja reaksinya langsung pengn bunuh diri," tulis @abdl****

"Tugi segitu gerd, panick attack, depresi, you name it," tulis akun @primayud****.

Profil Putri Tanjung

Putri Indahsari Tanjung dikenal sebagai anak dari pengusaha Chairul Tanjung.

Baca juga: Unggahan Putri Tanjung Seusai Dilamar Guinandra Jatikusumo Banjir Ucapan