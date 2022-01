Ilustrasi : Jadwal Pekan ke-24 Liga Inggris 2021-2022, Burnley vs Man United, Reds Devils Masih Unggul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal pekan ke-24 Liga Inggris musim 2021-2022 bergulir mulai Rabu 9 Februri 2022.

Sejumlah laga menarik tersaji di pekan ke 24 diantaranya Burnley vs Man United, Man City vs Brentford, Liverpool vs Leicester City.

Pertadingan Burnley vs Man United digelar Rabu 9 Februari 2022 pukul 02.45 WIB, di Turf Moor

Performa Man United perlahan mulai membaik, kini mereka berhasil menyodok peringkat 4 besar klasemen sementara Liga Inggris.

Hasil tersebut diperoleh usai Man United menang dramatis atas West Ham di pekan ke-23 liga Inggris, Sabtu 22 Januari 2022 malam

Laga Manchester United vs West Ham United di Stadion Old Trafford berakhir manis buat The Red Devils.

Man United memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada injury time babak kedua (90+3').

Kemenangan ini mengantarkan Man United ke posisi keempat klasemen Liga Inggris. Setan Merah kini mengemas 38 poin dari 22 laga.

Kemenangan terseut akan menjadi modal buat anak-anak asuhan Ralf Rangnick saat mereka bersua Burnley