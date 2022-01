Kondisi Terkini Aprilia Manganang setelah Resmi Jadi Pria, Bersyukur Bisa Lamar Kekasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Mantan atlet voli putri Indonesia, yang sebelumnya bernama Aprilia Santini Manganang kini melamar wanita pujaan untuk menjadi istrinya.

Aprilia Manganang yang kemudian mengubah jenis kelamin menjadi pria dan namanya menjadi Aprilio Perkasa Manganang membagikan kabar bahagia melamar kekasihnya.

Aprilio Manganang memutuskan pensiun dari dunia voli, tapi tetap menjadi anggota TNI AD.

Pada 19 Maret 2021, Aprilia Manganang sah dinyatakan sebagai seorang laki-laki, lantaran mengidap hipospadia.

Kabar Aprilio Manganang mengumumkan berita bahagia baru saja melamar kekasih cantiknya diunggah melalui Instagramnya pada Sabtu 22 Januari 2022.

Manganang mengunggah potretnya bersama sang pacar yang diketahui bernama Clara.

Keduanya tampak berpose di teras sebuah rumah yang sudah didekorasi dengan sederhana.

Manganang dan Clara tampil serasi memakai batik sarimbit. Melalui caption unggahan, Manganang mengucap rasa syukurnya.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis Manganang.

Unggahan itu dibanjiri ucapan selamat serta doa netizen agar acara lancar hingga hari pernikahan.

