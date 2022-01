TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lihat pesan menyentuh Nurul Arifin untuk putri sulungnya yang meninggal dunia pada Selasa 25 Januari 2022.

Diketahui, putri Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratri meninggal dunia.

Istri Mayong Suryo Laksono itu menyampaikan isi hatinya via akun media sosialnya.

Kesedihan tengah menyelimuti pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono.

Putri sulung Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratri meninggal dunia Selasa.

Maura Magnalia Madyaratri menghembuskan napas terakhirnya pukul 05.37 WIB di Rumah Sakit Puri Cinere.

Maura Magnalia Madyaratri lahir pada 20 September 1994, ia meninggal di usia yang cukup muda yakni 28 tahun ini.

Mengutip dari unggahan akun Instagram pribadi Nurul Arifin, @na_nurularifin, aktris senior itu mengunggah sejumlah foto Maura semasa hidup.

"Gone to soon my angel Maura.

(Kamu pergi terlalu cepat malaikatku Maura)

