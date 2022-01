Ilustrasi Tradisi Pembaretan. 19 Bintara Polri Lulusan Tahun 2021 Lakukan Tradisi Pembaretan di Polres Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 19 Bintara Remaja Polres Way Kanan mengikuti Tradisi Pembaretan dengan gerak jalan jauh (longmarch) sekitar 10 KM menuju Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Tradisi Pembaretan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan menyatakan mendapat Bintara Remaja sebanyak 19 orang yang merupakan anggota Polri Lulusan Tahun 2021 lalu di SPN (Sekolah Polisi Negara) Kemiling Polda Lampung.

“Hal ini merupakan suatu wujud kebanggaan kalian bahwa baret yang Anda kenakan butuh perjuangan, tantangan dan rintangan,” ujarnya, Rabu, 26 Januari 2022.

Ia berharap, para Bintara Remaja tersebut mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan mengayomi masyarakat.

Selain itu juga tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan upacara penutupan Binkatpuan dan pembaretan secara simbolis oleh Kapolres Way Kanan di lapangan Mako Polres Way Kanan. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )