Jadwal Liga Inggris Burnley vs Man United, Setan Merah Masih Unggul

Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Pekan ke-24 Burnley vs Man United, Setan Merah Masih Unggul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Burnley vs Man United, Rabu 9 Februari 2022 pukul 03.00 WIB.

Secara kualitas Man United lebih unggul dibanding Burnley.

Terakhir kedua tim bertemu di Liga Inggris pekan ke-20 Desember 2021, dimana Man United menang telak dengan skor 3-1.

Skuad besutan Ralf Rangnick menang berkat gol Scott McTominay, gol bunuh diri Ben Mee dan terakhir Cristiano Ronaldo.

Satu gol Burnley dicetak Aaron Lennon yang memanfaatkan blunder yang dilakukan Eric Bailly untuk menaklukkan David de Gea.

Kini skuad Man United perlahan mulai berbenah, mereka berhasil menyodok peringkat 4 besar klasemen sementara Liga Inggris.

Hasil tersebut diperoleh usai Man United menang dramatis atas West Ham di pekan ke-23 liga Inggris, Sabtu 22 Januari 2022 malam.

Laga Manchester United vs West Ham United di Stadion Old Trafford berakhir manis buat The Red Devils.

Man United memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada injury time babak kedua (90+3').

Burnley vs Man United

Kemenangan ini mengantarkan Man United ke posisi keempat klasemen Liga Inggris. Setan Merah kini mengemas 38 poin dari 22 laga.