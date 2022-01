Setelah 9 Tahun Sendiri, Venna Melinda Kini Makin Bucin dengan Ferry Irawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang pernikahannya yang kian dekat, Venna Melinda makin bucin dengan Ferry Irawan.

Bahkan ibu Verrell Bramasta itu cukup sering mengunggah foto atau videonya bersama sang calon suami dengan caption bak tengah kasmaran.

Ditambah dengan fakta bahwa pasangan kekasih tersebut beberapa waktu lalu sempat melakukan pemotretan foto prewedding di Bali.

"Aku kecanduan denganmu @ferryirawanofficial," tulis Venna Melinda dalam bahasa Inggris di Instagram, Jumat (28/1/2022).

Dalam postingan itu, mantan Puteri Indonesia tahun 1994 tersebut menampilkan potret mesranya bersama Ferry Irawan.

Senyuman pun tak lepas dari wajah keduanya.

Namun, ternyata bukan itu saja. Pasalnya ketika mengunggah video prewedding, caption romantis juga dibuat oleh Venna Melinda.

Dirinya mengakuĀ mencintai Ferry Irawan apa adanya. Bahkan ia pun mencintai masa lalu dan masa depan sang calon suami.

"I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be @ferryirawanofficial," tulis perempuan 49 tahun itu, Jumat (28/1/2022).

Bahkan ungkapan tersebut juga dibalas Ferry Irawan dengan kalimat yang tak kalah romantis.

