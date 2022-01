Heboh Perut Buncit Venna Melinda Saat Prewedding, Verrell Bramasta Beri Bukti Foto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang pernikahan Venna Melinda dengan Ferry Irawan, kedua mendadak menjadi sorotan publik usai membagikan foto preweddingnya.

Dalam foto tersebut, perut Venna Melinda terlihat buncit seperti tengah hamil.

Melihat foto tersebut membuat banyak warganet berspekulasi buruk terhadap ibu Verrel Bramasta dan Athalla Naufal itu.

Di tengah ramainya tudingan hamil untuk Venna Melinda, Verrel Bramasta seolah menjawab tuduhan negatif itu.

Verrel terlihat mengunggah fotonya bersama Venna Melinda yang melihatkan kondisi perut sang ibu yang tidak buncit.

"As long as you're happy mom, I can only pray for you. Bismillah," tulis Verrel dalam akun instagramnya @bramastavrl Sabtu (29/1/2022).

Tak hanya berfoto berdua, dalam slide selanjutnya terlihat juga ada Athalla dan Ferry Irawan ikut berfoto.

Pertemuan keluarga tersebut menghasilkan persetujuan dari Verrel Bramasta untuk ibunya menikah dengan Ferry Irawan.

Sejumlah selebriti tanah air pun turut mendoakan pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan, seperti ada Atta Halilintar dan Baim Wong.

Ferry Irawan Ingin Punya Anak

