JADWAL Liga Champions Benfica vs Ajax Amsterdam - Atletico Madrid vs Man United

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang jadwal Liga Champions babak 16 besar akan berlangsung laga antara Benfica vs Ajax Amsterdam dan Atletico Madrid vs Man United.

Diketahui, laga Liga Champions leg pertama babak 16 besar tersebut akan mulai digelar pada Rabu, 16 Februari 2022.

Adapun tayangan live Liga Champions lainnya juga bisa disaksikan via link live streaming SCTV dan link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)

Pada musim ini, Liga Champions ada regulasi baru karena tidak ada lagi sistem gol tandang.

Beberapa laga seru lain selain laga Benfica vs Ajax dan bertajuk big match PSG vs Real Madrid, Inter vs Liverpool, dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Sementara Juara bertahan Chelsea akan ditantang Lille.

Sedangkan finalis musim lalu, Manchester City akan meladeni Sporting Lisbon yang pernah membuat kejutan.

Untuk Ajax masih terbilang perkasa, tim asal Belanda lolos ke babak knockout dengan menyapu bersih 6 kemenangan di babak penyisihan grup C.

Klub yang punya julukan de Joden tersebut keluar sebagai juara grup dengan 18 angka.

Di atas kertas, Ajax masih lebih diunggulkan atas Benfica untuk lolos ke babak 8 besar.

