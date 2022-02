Sosok Ayah Artis Ferry Irawan Diungkap, Calon Suami Venna Melinda Tulis Kerinduan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ferry Irawan mengungkap sosok sang ayah. Ferry diketahui segera menikah dengan Venna Melinda.

Jelang pernikahan tersebut, isu miring menerpa Ferry.

Ferry disebut hanya akan menumpang hidup kepada Venna.

Isu tersebut pun langsung ditepis Ferry.

Ia kerap menunjukkan keseriusannya menikah dengan Venna Melinda.

Baru-baru ini, Ferry mengungkap sosok sang ayah.

Padahal seperti diketahui, Ferry adalah sosok yang tertutup tentang keluarganya.

Dalam instagram storynya, Ferry mengunggah sosok mendiang ayahnya pada 11 tahun silam.

Unggahan tersebut berisi kerinduan Ferry Irawan kepada sang ayah yang telah meninggalkan dunia.

"11 Tahun yang lalu tepat di tanggal 3 February, Engkau pergi meninggalkan kami untuk selama lama nya. I miss you so much Paps."