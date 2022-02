Info Mobil, Hyundai Creta Hadirkan Pilihan Warna Beragam, Bahkan Ada yang Two Tone

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hyundai Creta merupakan mobil berjenis Crossover yang tersedia di Indonesia dengan bahan bakar bensin.

Hyundai sendiri pertama kali memperkenalkan Creta pada pameran GIIAS akhir tahun 2021 lalu.

Aris Eka Prana, Sales Executive Hyundai Lampung mengatakan, pilihan warna Hyundai Creta sendiri terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan crossover lain di kelasnya.

"Pilihan warna Hyundai Creta ada banyak, ada yang two tone juga," kata Aris.

"Untuk interior ada dua pilihan warna, full hitam dan warna kombinasi," imbuhnya

Adapun pilihan warna Hyundai Creta antara lain Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl, Dragon Red Pearl.

Selain itu, terdapat pula pilihan warna Two Tone, yakni Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, dan Creamy White Pearl with Black Roof.

Sedangkan untuk pilihan warna interior Hyundai Creta tersedia dalam dua pilihan, yakni Full Black dan Black/Cognac Brown Two-tone.

Sementara untuk pilihan varian, Hyundai Creta menyediakan empat varian yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan.

Adapun varian yang disediakan oleh Hyundai Motors Indonesia pada SUV Crossover satu ini yaitu Active, Trend, Style, dan Prime.