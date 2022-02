Tempat Wisata di Bandung, Makan Sambil Main Game Hanya di Nakama Cafe & Boardgame

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak berikut adalah rekomendasi kuliner saat jalan-jalan ke tempat wisata di Bandung.

Yakni Nakama Cafe & Boardgame, satu di antara tempat kuliner yang unik.

Nakama Cafe & Boardgame merupakan tempat nongkrong yang berada di Kawasan Singgasana, Kota Bandung.

Kafe ini menyuguhkan fasilitas gaming yang dapat digunakan oleh pengunjung sambil menikmati makanan dan minuman.

Nakama Cafe & Boardgame berada di Jalan Indra Prahasta Tim No 1A, Singgasana Pradana, Bandung.

Di sini ada 200 aneka game yang bisa dimainkan oleh pengunjung.

Permainan tersebut berupa uno, family game, party game, euro game, Waroong Wars, Card Game Tanya Dilan, Game of As Cenayang, Go Go Gelato, dan lainnya.

Untuk menu makanan dan minumannya, Nakama Cafe & Boardgame menyuguhkan masakan nusantara dan fusion pilihan.

Di antaranya ayam sambal matah (Rp 29 ribu), ayam geprek sambal merah (Rp 25 ribu), ayam buncis cabe garam (Rp 29 ribu), wagyu beef sambal matah (Rp 39 ribu), wagyu beef butter sauce (Rp 39 ribu), chicken maryland (Rp 45 ribu).

Untuk menu minuman dan dessertnya, Nakama Cafe & Boardgame menyuguhkan charcoal latte(Rp 25 ribu), mango breze (Rp 22 ribu), green tea late (Rp 27 ribu), chocolate lava cake (Rp 25 ribu) , pancake ice cream (Rp 25 ribu), ronde jahe gula merah/ putih (Rp 20 ribu), 2 scoop ice cream (Rp 15 ribu), dan lainnya.

