Ilustrasi. BNN Tes Urine 26 Pegawai KPU Way Kanan Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - BNN Way Kanan mendatangi KPU Way Kanan, tepat dua tahun menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dalam kunjungan tersebut, sebanyak 26 dari 30 pegawai KPU Way Kanan tes urine.

Rincinya, yang terlibat adalah 5 komisioner, 12 PNS dan 9 PPNPN. Sementara 4 lainnya absen karena sakit.

“Hasilnya tidak ada yang terindikasi pakai narkoba,” ucap dia, Selasa 15 Februari 2022.

Tes tersebut dimaksudkan sebagai wujud komitmen KPU Way Kanan menjelang Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.

“Komisioner dan sekretariat harus bersih dari Narkoba sebelum Badan Adhoc di bentuk dan peserta pemilu,” ujarnya.

Kepala BNN Dwy Nurmawaty mengucapkan terima kasih kepada KPU Way Kanan yang telah mendukung BNN dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sebab, masih kurangnya sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba.

"Semoga jajaran KPU juga bisa membantu BNN mensosialisasikan bahaya narkoba," tandasnya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

