TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Info Motor, hadir dengan warna baru All New Yamaha Nmax ABS dibanderol Rp 35 jutaan.



Baru-baru ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengumumkan bahwa Yamaha Nmax 155 memiliki warna baru yakni Matte Green serta Metallic Red.



Kedua warna ini sebelumnya dihadirkan untuk Yamaha Nmax 250.



Tak hanya itu, pilihan warna baru Matte Green dan Metallic Red, sentuhan penyegaran juga diberikan pada All New Nmax 155 varian standard berwarna biru.



Nampak, pada bagian body cover samping di area kaki (cover boomerang) dilengkapi dengan warna matte atau doff.



Sebelumnya kedua sisi cover tersebut berkelir hitam glossy.



Sales Counter Yamaha Lautan Teduh Teluk, Bandar Lampung, Yosi mengatakan, keseluruhan tipe Nmax terdapat perubahan warna.



"Yamaha Nmax memiliki tiga tipe, yakni tipe All New Nmax 155 standar, All New Nmax 155 C dan All New Nmax 155 ABS. Ketiganya terdapat penyegaran warna.



"Untuk warna Matte Green yang tersedia pada seluruh varian All New NMAX 155 (Standard, Connected, Connected ABS)," Kata Yosi pada, Selasa (15/2/2021).



Yosi menjelaskan harga update All Yamaha Nmax terbaru 2022.