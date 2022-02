PPKM Level 3, Polres Way Kanan Lampung Edukasi Prokes hingga Vaksinasi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - PPKM Level 3 akibat dampak dari peningkatan kasus Covid-19 di Way Kanan, membuat Satlantas Polres Way Kanan terus melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan sosialisasi di kantor RRI Kabupaten Way Kanan, Kamis (17/02/22).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui KBO Satlantas Polres Way Kanan Ipda Boby mengatakan selain kedatangan kami mengajak kepada pengguna jalan agar lebih memahami tentang pentingnya keselamatan berkendara dan lebih menaati peraturan lalu lintas.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dikarenakan Kabupaten Way Kanan masuk pada wilayah penetapan PPKM level 3.

Untuk itu, tujuan memberikan edukasi dan pemahaman serta menyemangati masyarakat untuk segara mengikuti vaksinasi bagi yang belum.

Sementara penyebaran yang cepat ditakutkan terjadi, tatkala masyarakat mulai lengah.

Oleh karena itu, Ipda Boby mengajak masyarakat dengan semangat gotong royong, sinergi antara kebijakan yang diterapkan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten Way Kanan bersama peran serta masyarakat yang antusias untuk bisa terlepas dari kekangan pandemi dan bisa menjalani kehidupan secara normal kembali.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)