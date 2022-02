Satu Pasien Positif Covid di Metro Lampung Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Satu pasien positif covid-19 warga Kota Metro meninggal dunia di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Sabtu (19/2/2022).



"Betul, pasien meninggal berdasarkan laporan di ICU Covid-19 RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Inisial D usia 64 tahun, perempuan, warga Metro Utara," beber Camat Metro Utara Wilastri, Minggu (20/2/2022).



Ia mengaku, berdasarkan laporan pasien masuk RS Urip Sumoharjo pada 19 Februari 2022 melalui IGD. Lalu masuk ruang ICU pukul 12:00 Wib. Dari hasil repid antigen dinyatakan positif. Selanjutnya dilakukan swab PCR.



"Sekitar pukul 12:10 Wib, kesadaran pasien menurun. Dengan diagnosa sopor gcs E2 M3V1 tensi 93/58 mmHg, nadi 134 kali permenit, nafas 30 kali per menit, saturasi 76 persen. Jam 13.15 Wib kondisi pasien makin menurun, nadi 101 per menit, nafas 32 per menit," bebernya.



Pada pukul 13:22 Wib, tensi pasien tidak terekam, saturasi tidak teraba, nadi tidak teraba dan dinyatakan meninggal dunia.

Selanjutnya pihak keluarga menyetujui pemakaman dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19.



Adapun kasus meninggal dunia akibat Covid-19 di Kota Metro sejak Februari 2022 tercatat dua orang. Yaknu 15 dan 19 Februari. Keduanya merupakan warga Metro Utara. ( Tribunlampung.co.id / Indra Simanjuntak )

