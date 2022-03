Dulu Dijodohkan dengan Mawar AFI, Veri Kini Muncul Beri Dukungan: Jadi Kangen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mawar AFI mendapat dukungan dari Veri AFI, teman sesama peserta ajang pencarian bakat menyanyi Akademi Fantasi Indosiar (AFI).

Di tengah perseteruannya dengan mantan suami dan baby sitter yang terus memanas, Mawar AFI mendapat dukungan dari banyak netizen dan teman-temannya.

Terbaru, Veri AFI, pria yang dulu pernah dijodohkan dengan Mawar AFI memberikan dukungan atas masalah rumah tangga yang menimpa sahabatnya.

Very AFI memberikan dukungan agar Mawar AFI selalu kuat.

"@mysamawar keep strong ya. All the best for you," tulis instagram very_well_07 pada Selasa(1/3/2022).

Baca juga: Dilaporkan Suami Eks Baby Sitter Susi Latifah, Mawar AFI: Kudu Pindah Rumah

Baca juga: Diserang Bertubi-tubi, Susi Latifah Eks Baby Sitter Mawar AFI Akhirnya Buka Suara

Ternyata dukungan Very AFI pada Mawar Afi menuai komentar di akun instagram very_well_07.

"Ucookkk,, kipliii, minduyyyt, kan jadi kangen," tulis instagram mysamawar.

"Aduh kapalnya very x mawar berlayar lagi, canda kapal," tulis instagram rey_natasha.

"Mereka adalah tontonan saya jaman SD kelas 6 yang rela duit saku buat beli pulsa dan beli tabloid gaul," tulis instagram iie_sulastri.

"Jadi inget dulu waktu afi...g pernah lewat tiap malem minggu...19th berlalu ya...panjang umur semuanya..sehat," tulis instagram rimba_banyu.