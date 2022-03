Anak Mawar AFI Lihat Video Steno Ricardo dengan Istri Baru: Aku Sangat Malu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Terungkap anak Mawar AFI malu dengan Steno Ricardo ketika melihat video pernikahan ayahnya dan Susi Latifah, eks baby sitter.

“Ketika video itu muncul anak saya bilang, 'buk saya sangat malu dengan videonya Diddy',” ucap Mawar AFI dikutip dari kanal YouTube The Onsu Family (6/3/2022).

Bukan hanya malu, putra sulungnya yang bernama Arayi Altair Ricardo itu juga sakit hati dengan mantan pengasuhnya.

Bahkan bocah delapan tahun itu sempat mengatakan akan balas dendam kepada istri baru ayahnya itu.

"Anak saya sampe ngomong 'I will get my revenge, saya mau balas dendam'," ungkap Mawar.

Kaget dengan ucapan sang anak, juara AFI musim pertama itu langsung bereaksi.

Ibu tiga anak itu juga segera mencegah niatan buruk anaknya kepada sang mantan pengasuh.

"Saya bilang 'No, nggak boleh. Abang anak soleh, nggak pernah ibu dan diddy ajarin balas dendam, itu sifat nggak bagus'. Tapi dia sangat marah sama Nanny," lanjutnya.

Akan tetapi di sisi lain, Mawar AFI merasa sedih.

Sebab, menurutnya ketika sang anak berkata demikian, ia tahu seberapa dalam luka yang berhasil ditorehkan mantan suami hingga baby sitter ke anaknya.

