Ikhlaskan Mantan Menikah dengan Baby Sitter, Mawar AFI Akui Kelemahannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Mawar AFI akui tetap emosi meskipun telah mengikhlaskan mantan suaminua Steno Ricardo menikah dengan baby sitternya Susi Latifah.

Belakangan ini rumah tangga Mawar AFI tengah menjadi sorotan karena kabar suaminya yang menikahi baby sitter anaknya.

Mawar AFI turut mengungkapkan fakta-fakta dibalik pernikahan Steno Ricardo dan Susi Latifah.

Ia menduga Steno Ricardo dan Susi Latifah telah merencanakan pernikahan sejak lama.

Hal itu terlihat dari acara pernikahan keduanya yang dibalit dengan mewah.

Kini Mawar AFI kembali mengungkap bahwa dirinya masih menahan emosi saat mengingat hal yang dilakukan mantan suaminya dan baby sitternya itu.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru Mawar AFI di akum instagramnya Sabtu (5/3/2022).

“Bohong kalau sy gak emosi. I’m just human, i have weekness, flaws and also make mistakes,” tulis Mawar AFI.

Ia juga mengenang sikapnya yang emosian sudah ada sejak masih berumah tangga dengan Steno Ricardo.

“Mungkin belum jadi ibu ngadepin masalah sekecil remahan biskuit aja sikap defensive saya kayak ngajak tawuran.”