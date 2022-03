Berbeda dengan Athalla Naufal, Verrel Bramasta Tetap Panggil Om ke Ferry Irawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usai digelarnya pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan di Bali, Verrel Bramasta menjadi sorotan karena unggahan terbarunya.

Venna Melinda dan Ferry Irawan telah resmi menjadi suami istri usai menggelar pernikahan pada Senin (7/3/2022) di Bali.

Hari bahagia tersebut dihadiri pula oleh kedua putra Venna Melinda dari pernikahan sebelumnya yaitu Verrel Bramasta dan Athalla Naufal.

Athalla Naufal mengunggah potret ya bersama ayah sambung dan ibunya dengan menyebut papi kepada Ferry Irawan.

Berbeda dengan sang adik, Verrel Bramasta justru masih enggan memanggil Ferry Irawan dengan sebutan yang sama dengan Athalla Naufal.

Hal itu terlihat dalam akun instagram pribadinya @bramastavrl Senin (7/3/2022).

“Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya," tulis Verrell Bramasta.

Meskipun demikian, Verrel Bramasta menuliskan doa untuk hubungan baru ibunya dengan ayah sambungnya itu.

“Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," lanjutnya.

Sontak unggahan Verrel Bramasta itu menjadi sorotan warganet.