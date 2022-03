NEOME Rilis 3 Produk Skincare yang Konsen Terhadap Kesehatan Kulit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perawatan kulit saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, khususnya bagi wanita. Tak heran jika begitu banyak bermunculan produk skincare dengan beragam merek.

Salah satu brand skincare terbaru adalah NEOME, yang pada Minggu (6/3/2022) baru saja merilis tiga produk terbarunya yaitu Glass Look facial Wash, Youth Power Sleep Mask dan Advance Serum Brightening yang masing-masing memiliki keunggulan.

Berbeda dengan skincare lainnya, produk -produk NEOME lebih menitikberatkan pada kesehatan kulit bagi penggunanya.

Diah Purwitosari, SE. MM selaku CEO NEOME Skincare mengatakan, bahwa NEOME memiliki tagline 'New Me with Neome.'

"Maksudnya adalah ketika kita menggunakan skincare kita juga harus memahami bahwa kulit yang bagus itu bukan kulit yang putih atau kulit yang pucat tetapi kulit yang sehat," kata Diah Purwitosari.

Kulit yang sehat, terusnya, bukan berarti harus terlihat putih melainkan memiliki warna kulit yang merata, cerah dan tidak kusam.

Artis Revalina S Temat yang hadir di acara Grand Launching NEOME Skincare tersebut memberikan tips bahwa kunci ketika memilih produk kecantikan adalah memperhatikan keamanannya.

"Aku pakai produk lokal yang sudah BPOM dan halal, makanya kenapa itu aku suka banget pake produk-produknya NEOME Skincare ini," katanya.

"Inilah skincare yang halal, aman dipakai oleh ibu hamil dan menyusui. Ini ada produk lokal yang bahannya herbal nggak merusak kulit, jadi nggak perlu lagi beli skincare berjuta-juta dari luar negeri," sambungnya.

Revalina mengaku tipe orang yang memang selektif dalam memilih skincare. Apalagi ia pernah punya pengalaman salah memilih skincare sebelumnya.

