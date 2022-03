Anak Mawar AFI Disuruh Diam saat Pergoki Ayahnya Video Call dengan Baby Sitter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mawar AFI mengungkap peristiwa memilukan yang dialami anak sulungnya saat memergoki Steno Ricardo video call dengan baby sitter, Susi Latifah.

Begitu ketahuan, kata Mawar AFI, Steno Ricardo langsung meminta anaknya untuk diam agar tidak ketahuan Mawar.

Peristiwa memilukan tersebut terjadi saat Mawar AFI masih menjadi istri Steno Ricardo dan baru diceritakan Mawa AFI saat menjadi bintang tamu di konten YouTube Ngobrol Asix bersama Ashanty.

Menurut Mawar AFI, hati anak terluka atas apa yang dilakukan ayahnya. Pasalnya, Steno Ricardo kala itu meminta anaknya agar diam.

"Dan di situ dia bilang, 'Who is that, Daddy?' Papanya ngomong, 'Ini Teteh, sst jangan kedengar ibu.' Anak akan bertanya kepada ibu enggak boleh denger?" lanjutnya.

Di satu momen, Ashanty yang pernah jadi 'korban' perceraian orangtua mengingatkan Mawar AFI tentang hal yang dapat dilihat anak-anak.

Mendengar nasihat ibu sambung Aurel Hermansyah itu, Mawar AFI sangat setuju karena sudah mendengar cerita dari si sulung.

"Ada cerita yang anakku baru sampaikan. Ini baru sedikit, entah. Aku sih enggak pernah berharap ada kejadian-kejadian lagi di belakang yang selama ini disaksikan sama anak mungkin ya. Aku sama sekali enggak mau itu terjadi, itu jangan," kata Mawar AFI.

"Karena itu jadi luka," tambah Ashanty, dikutip Tribun Lampung, Kamis (10/3/2022).

Barulah mencuat, anak Mawar AFI pernah memergoki Steno Ricardo memanggil Susi Latifah dengan telepon video (video call).