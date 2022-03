Tempat Wisata di Bandung, Singgahi Halu Kopi yang Kekinian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat ini keberadaan kedai kopi atau kafe sebagai tempat wisata di Bandung sudah menjadi hal yang umum.

Tak hanya menyajikan varian kopi kekinian, destinasi itu kerap menjual keunikan dari masing-masing lokasinya.

Ada yang menawarkan kulineran sambil berendam, konsep pantai di dalam mall, merasakan sensasi zaman tempo dulu, dan masih banyak lagi.

Namun kini banyak juga tempat wisata yang menghadirkan tampilan arsitektur bangunannya yang instagramable.

Satu di antaranya adalah Halu Kopi.

Meski namanya kekinian, sebenarnya kedai tersebut mengambil nama dari sebuah gunung yang ada di Bandung Barat. Namanya Gunung Halu.

Dinamakan demikian, karena destinasi tersebut mengambil biji kopi dari daerah gunung tersebut.

Ada banyak varian kopi yang bisa dinikmati di sana.

Menariknya, jenis kopi yang dijual Halu Kopi tersebut sempat mendapatkan penghargaan Coffee Roasted in Their Country of Origin di Paris pada 2018 lalu.

Adapun lokasinya berada di Jalan Dr Setiabudi 283, Kota Bandung.