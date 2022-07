FKIP UM Metro Gelar Seminar Motivasi Bersama Alumni

Tribunlampung.co.id, - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan alumni FKIP UM Metro yang telah sukses. Kegiatan tersebut yaitu Seminar Motivasi Bersama Alumni dengan mengangkat tema "Beyond Experience To Success" yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Juni 2022 yag dilaksanakan secara luring terbatas di Aula HI kampus 1 UM Metro dan secara daring melalui Zoom Meeting.

Selain kegiatan seminar motivasi bersama alumni, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berprrstasi, baik ditingkat fakultas, universitas maupun nasional.

Ibu Dr. Friska Octavia Rosa, M.Pd. selaku ketua panitia menyampaikan, "Semoga apa yang akan di sharing hari ini oleh narasumber yang merupakan alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro dapat bermanfaat untuk peserta seminar ini baik dari mahasiswa maupun alumni yang lain."

Bapak Drs. Partono, M.Pd. selaku Dekan FKIP UM Metro menyampaikan dalam sambutannya,"3 Narasumber pada seminar motivasi ini merupakan figur yang telah mengikrarkan dan menunjukan jati dirinya sebagai alumni FKIP yang telah sukses. Ternyata tidak terlalu lama untuk lulusan FKIP untuk memcapai kesuksesan. Ini terbukti 3 narasumber yang memang belum lama lulus dr FKIP UM Metro."

Pada seminar motivasi bersama alumni ini ada 3 narasumber yaitu 1) Triamiyati, S.Pd. (Penulis Buku, Aktivis Literasi, Mentor dan Editor Buku), 2) Siti Mutmainah, S.Pd. (Owner Penerbit Laduni, Desainer, Layout, Manajer), 3) Toat Aris Budiman, S.Pd (Direktur Utama PT. Garuda Wisata Jaya Almetroni). Kemudian dimoderatori oleh salah satu dosen FKIP UM Metro yaitu Ibu. Ira Vahlia, M.Pd. (Dosen Pend. Matematika FKIP UM Metro). Dalam seminar motivasi ini diikuti oleh peserta luring 50 orang peserta dan peserta daring 70 orang peserta.(*)