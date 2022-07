Auto2000 Rajabasa Berikan Program Spektakuler Pembelian Mobil Toyota untuk Bulan Juli 2022

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bagi warga Lampung yang ingin membeli mobil, sepertinya wajib langsung membeli mobil Toyota.

Regional Bussines Division Head Auto2000 Sumatera Royen Bonggal didampingi Kepala Cabang Auto2000 Rajabasa Helmi Yansyah mengatakan, ada program spektakuler yang diberikan untuk customer Toyota.

Program spektakuler sebenarnya sudah dijalankan bulan Mei dan Juni 2022

Ternyata antusias masyarakat terhadap program spektakuler itu cukup bagus.

Akhirnya diputuskan program spektakuler diperpanjang hingga tanggal 31 juli 2022.

Program spektakuler berlaku untuk mobil New Avanza, New Veloz, New Rush, New Raize, dan Yaris.

Dalam program spektakuler ada dp ringan mulai dari 10 persen, dengan bunga yang cukup bersaing.

Ada juga program bunga ringan nol persen berlaku untuk kredit masa satu tahun, dengan tenor hingga dua tahun.

Kemudian untuk DP 20 persen ada special rate

Selanjutnya ada cash plus, yakni setiap pembelian mobil Avanza, Veloz, Rush, Raize dan Yaris dapat saldo AstraPay senilai Rp 3 juta per transaksi