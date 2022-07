Drakor Terbaru Juli 2022, The Good Detective 2 Sajikan Aksi Detektif Penuh Intrik

Ilustrasi poster The Good Detective 2. Tonton drakor terbaru The Good Detective 2 (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bagi para penyuka drama Korea bergenre misteri, maka drakor terbaru The Good Detective 2 (2022) tak boleh terlewatkan.

The Good Detective 2 merupakan drakor terbaru yang tayang pada 30 Juli 2022 mendatang di saluran JTBC.

The Good Detective 2 menjadi drakor terbaru Son Hyun Joo yang menyuguhkan adegan-adegan seru melawan kejahatan.

Drama ini disutradarai oleh Nama Jo Nam Gook.

Ia pernah memimpin penggarapan drama hits lain, seperti The Chaser, Empire of Gold, Fantastic, dan Untouchable.

Baca juga: 9 Daftar Drama yang Dibintangi Yoona SNSD, Kini Main di Drakor Terbaru Big Mouth

Baca juga: 4 Drakor Terbaru Tayang Juli 2022, Ada yang Dibintangi Yoona SNSD

Sementara sang penulis naskah, Ji Won pernah berpartisipasi dalam drama The Good Detective musim pertama, Big man, The Man in the Mask, Untouchable, dan lainnya.

Selain diproduksi oleh sutradara dan penulis naskah ternama, drama Korea The Good Detective 2 juga akan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris berbakat asal Korea Selatan.

Beberapa di antaranya adalah Son Hyun Joo, Jang Seung Jo, Kim Hyo Jin, dan Jung Moon Sung.

Mereka siap memberikan akting terbaiknya untuk menghibur pada pencinta film dan drama asal Negeri Ginseng.

Terlebih, drama The Detective 2 ini begitu dinantikan setelah musim pertamanya sukses meraih rating tinggi hingga 7,4 persen untuk episode terakhir saat ditayangkan di JTBC pada tahun 2020 lalu.