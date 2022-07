Sinopsis Drakor Terbaru If You Wish Upon Me, Ada Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD

Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD. Sinopsis drakor terbaru If You Wish Upon Me (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea atau drakor terbaru yang dibintangi aktor tampan Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD, yakni If You Wish Upon Me (2022).

Drakor terbaru If You Wish Upon Me merupakan project baru Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD yang bakal tayang pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Dalam drakor terbaru If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD didapuk sebagai pemeran utamanya.

Serial tersebut disutradarai oleh Kim Yong-Wan dan naskahnya ditulis oleh Jo Ryeong Soo.

Rencananya, drakor tersebut akan tayang sebanyak 16 episode di platform streaming Viu.

Tiap episode memiliki durasi sepanjang 70 menit.

Sinopsis drakor terbaru If You Wish Upon Me

Melansir dari laman asianwiki, ini bercerita tentang kehidupan Yoon Gyeo-Rye (Ji Chang-Wook) sangat sulit.

Yoon Gyeo Rye Ji pergi ke rumah sakit dan bergabung dengan staf rumah sakit dalam memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang berada di akhir hidup mereka.

Dia tinggal di panti asuhan dan juga menghabiskan waktu di pusat penahanan remaja dan penjara. Dia berjuang untuk memiliki kehidupan yang normal.