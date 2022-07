Alasan Sebenarnya Shandy Purnamasari Umumkan Pisah dengan Juragan 99

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyebab Shandy Purnamasari umumkan perpisahan dengan suaminya, Juragan 99 Gilang Widya Pramana akhirnya terkuak. Banyak netizen dan penggemar yang bingung dengan sikap yang ditunjukkan Shandy Purnamasari dan Juragan 99.

Bahkan setelah sehari diunggah, postingan Shandy Purnamasari tentang berpisah dengan Juragan 99 itu sudah dihapus dan tak lagi muncul.

Shandy Purnamasari kemudian menghapus postingan soal perpisahan dengan Juragan 99 itu dari media sosial.

Di unggahan tersebut Shandy Purnamasari membeberkan keinginannya berpisah dengan Gilang Juragan 99.

Belakangan, setelah ditelusuri lebih dalam, tampaknya maksud perpisahan Shandy Purnamasari itu adalah perpisahan hidup berjauhan antara Shandy dan Gilang.

Shandy Purnamasari mengunggah beberapa cuplikan pribadinya saat sedang melakukan video call dengan Gilang Widya.

Dalam cuplikan tersebut tak terlihat keduanya dalam kondisi buruk, bahkan tampak baik.

"LDR-an. Im fine, strong enough as always," kata Shandy Purnamasari.

"Hi semuanya di sini aku mau minta maaf mungkin untuk semua yang ikuti kita berdua dari dulu sampai sekarang," tulis Shandy Purnamasari, dikutip dari IG-nya, Sabtu (23/7/2022).

"Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini, keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua kecewa," lanjutnya.