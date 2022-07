Jadwal Bioskop MBK Lampung Hari Ini, Rabu, 27 Juli 2022

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Simak jadwal film yang tayang di bioskop XXI Mal Boemi Kedaton (MBK) Lampung hari ini, Rabu (27/7/2022).

Banyak jadwal film terbaru yang tayang di bioskop MBK Lampung.

Jadwal di bioskop MBK Lampung tersebut mencakup film Way Down, Ghost Writer 2, Shark Bait, Ivanna, Thor : Love and Thunder dan DC League of Super-Pets.

Melansir dari TIX ID, M-Tix, dan CGV CINEMAS INDONESIA, berikut ini rinciannya.

Boemi Kedaton XXI :

Simak jadwal bioskop MBK Lampung.

Way Down tayang pukul 13.00, 15.30, 18.00, dan 20.30.

Ghost Writer 2 tayang pukul 13.05 dan 17.35

Shark Bait tayang pukul 15.35 dan 20.00.

Ivanna tayang pukul 13.30, 14.00, 15.45, 16.15, 18.00, 18.30, 20.15, dan 20.45.