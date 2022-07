Keisya Levronka Masih Sakit Hati, Astrid Tiar 2 Kali Minta Maaf Soal Candaan Suara Fals

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter Astrid Tiar sampai dua kali meminta maaf atas candaannya seusai menyinggung suara Keisya Levronka yang beberapa kali kedapatan fals. Lantas, Keisya Levronka curhat di Twitter mengungkapkan ia masih sakit hati.

Astrid Tiar yang juga presenter pada ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi, menyinggung soal suara fals Keisya Levronka saat menyanyikan lagu tak ingin usai.

Melalui instagramnya, Astrid Tiar sampai dua kali meminta maaf karena telah menyinggung suara Keisya Levronka yang fals saat menyanyikan lagu secara live.

"Hai dek @keisyalevronka, aku minta maaf yahh, untuk candaan ku waktu itu.. pembelajaran buat ku kedepannya, God Bless You Dear...," ungkap Astrid Tiar dengan mengunggah mawar putih.

Sebelumnya Astrid Tiar juga mengunggah permintaaan maaf dan mengaku ia tak sengaja melakukan hal tersebut.

"Hallo teman yang baik hati..dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada niat dari hati saya ingin menjatuhkan pihak manapun atau mengungkapkan kata2 yang menyinggung.. Justru bercandaan saya meledek diri saya sendiri karena saya kagum dengan suara para peserta dan bintang tamu," ucap Astrid Tiar.

"Sehingga saya meminta untuk diulang kembali part (lagu yang dinyanyikan) untuk di ulang..dengan saya memberikan suara saya yang sangat jelek, apabila dengan saya mencontohkan itu ustru menyinggung saya minta maaf," sambungnya.

Kendati demikian, Keisya Levronka masih sakit hati dan menulis tweet curhatan tentang suaranya yang selalu jadi bahan bercandaan.

"Public figure harusnya siap mental, siap dikritik, HEHE halo? aku dikritik udah gakeitung jari kali ah, tidak terluka dan tidak menangis tapi ku terima dengan legowo dan lapang paha, fokus belajar dan intropeksi. But this one hits me diff okay," tulis Keisya Levronka saat dikutip pada laman twitternya @keisyalevronka.

Keisya Levronka juga mencurahkan usahanya yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.