8 Lagu yang Dibawakan Arsy Hermansyah Bikin Juri Terpukau, Ada Lagu Dangdut 'Sayang'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Arsy Hermansyah meraih sukses besar dengan menyabet juara umum ajang pencarian bakat di World Championships of Performing Arts atau WCOPA 2022.

Dalam ajang internasional tersebut, Arsy Hermansyah membawakan delapan lagu dengan berbagai genre mulai dari jazz hingga dangdut, dan meraih simpati publik dan para juri.

Lagu dangdut yang dibawakan oleh Arsy Hermansyah adalah lagu berjudul Sayang yang dipopulerkan oleh Via Vallen.

Lagu lainnya adalah Don't Rain On My Parade yang dipopulerkan oleh Barbra Streisand, lagu Mama I Love You yang dipopulerkan oleh Arsy sendiri, The Impossible Dreams yang dipopulerkan Andy Williams, Jar of Hearts yang dipopulerkan Christina Perri, Heart Will Go On yang dipopulerkan Celine Dion.

Ada juga lagu New York New York yang dipopulerkan Frank Sinatra, dan All About That Bass yang dipopulerkan Meghan Trainor.

Berkat usaha kerasnya, Arsy Hermansyah akhirnya berhasil meraih 6 medali emas dan 2 medali perak di ajang WCOPA 2022 di Amerika Serikat.

Total, anak pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah mendapat 14 penghargaan dari ajang WCOPA 2022.

Satu hari sebelumnya berlaga di panggung, perasaan Ashanty dan Anang Hermansyah dibuat deg-degan karena Arsy Hermansyah bersaing dengan peserta lain yang tak kalah memukau.

Kini Arsy Hermansyah berhasil membuktikan kepada Ashanty dan Anang Hermansyah bahkan kepada dunia bahwa suara emasnya patut diperhitungkan.

Pada ajang WCOPA tersebut, Arsy Hermansyah berhasil masuk ke babak final dari 500 peserta.