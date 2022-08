6 Alasan Drama Korea Terbaru Big Mouth Wajib Ditonton

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Drama Korea terbaru Big Mouth (2022) sukses mencuri perhatian para pencinta Kdrama.

Dibintangi artis papan atas Lee Jong Suk dan Yoona SNSD, drama Korea terbaru Big Mouth tayang perdana pada 29 Juli 2022 lalu.

Saat ini drama Korea terbaru Big Mouth sudah menayangkan sebanyak 2 episode.

Diketauhi drakor ini merupakan hasil karya Oh Choong-hwan dan naskahnya ditulis oleh Kim Ha Ram.

Sutradara Oh Choong-hwan diketahui telah sukses menggarap drama My Love from the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, hingga Start-Up.

Serial bergenre noir itu bercerita tentang kisah Park Chang Ho (Lee Jong Suk), seorang pengacara bernasib buruk yang tiba-tiba menerima tuduhan kriminal sebagai seorang penipu kelas kakap.

Padahal sebelum dituduh demikian, Chang Ho hanya ingin menangani kasus pembunuhan di kalangan kelas atas untuk mendongkrak popularitasnya.

Dalam hal ini, nasib Chang Ho bakal banyak dibantu oleh sang istri, Go Mi Ho (Yoona SNSD).

Berikut ini merupakan 6 alasan drakor Big Mouth wajib ditonton para penikmat serial Korea.

1. Alur cerita yang menarik